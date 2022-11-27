Протесты против ковидных ограничений в Китае

Демонстрации против коронавирусных ограничительных мер, введенных правительством Китая, охватили ряд городов страны в ночь с субботы на воскресенье.

Протесты спровоцировал пожар в жилом доме городского округа Урумчи 24 ноября, в результате которого, по официальным данным, погибли 10 человек и девять пострадали. Работе пожарных, предположительно, помешали ковидные барьеры на улицах города.

На кадрах, снятых во время происшествия, видно машину спасателей, которая, вероятно, не могла подъехать к дому из-за ограждений. Идущая от нее струя воды не доставала до огня на верхних этажах.Так же высказываются мнения, что из-за локдауна жильцы не смогли быстро покинуть здание

Сообщения и видео с протестов немедленно удаляются из китайских социальных сетей сразу же после публикации.