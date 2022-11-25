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Глобальный диалог

"Без крепкой связи внутри ЕС мы проиграем Путину": евродепутаты отвечают Euronews

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 Sandor Zsiros
"Без крепкой связи внутри ЕС мы проиграем Путину": евродепутаты отвечают Euronews
Авторское право  euronews

Прошло девять месяцев с начала вторжения России в Украину, и реакция ЕС на действия Москвы была беспрецедентной. Теперь Европейский парламент требует новых мер. В числе прочего он называет Россию государством-спонсором терроризма и хотел бы использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Наш канал пригласил к разговору о резолюции Европарламента двух его депутатов - Сергея Лагодинского, представляющего немецких "зеленых", и Влада Георге от группы "Обновляя Европу".

Euronews: "Что значит для будущего факт признания Европарламентом России как государства-спонсора терроризма? Поможет ли это ускорить разрешение конфликта?".

Влад Георге: "Прежде всего, мы признали то, что все и так знают. Как еще назвать государство, которое нападает на граждан, которое виновно в 40 с лишним тысячах задокументированных военных преступлений, которое пытается уничтожить мирных жителей, убивая их голодом и холодом? Мы в Европарламенте ровно об этом и сказали: "Да, мы все это видим и выносим политическое решение".

Euronews: "Господин Лагодинский, как вы думаете, включат ли Россию в официальные списки ЕС, касающиеся террористов?"

Я рассматриваю эту резолюцию в основном как политическое заявление, как важный знак солидарности, но также как признание действий России.
Сергей Лагодинский, депутат Европарламента.

Сергей Лагодинский: "Мы пока не дошли до этого. Я рассматриваю эту резолюцию в основном как политическое заявление, как важный знак солидарности, но также и как признание действий России. Первый пункт - и именно так это закреплено в резолюции - гласит, что эта страна ведет себя как террорист. Вторым пунктом речь идет о задействованных Россией террористических силах. ЧВК "Вагнер" или некоторые батальоны так называемой чеченской армии ведут себя как террористы, а Россия их поддерживает. Итак, с этой точки зрения мы свою позицию обозначили, но у нас нет правового инструмента для дальнейшего решения вопроса, его нет ни в Европейском Союзе, ни на международной арене, за исключением США. Один из сигналов нашей резолюции - призыв к попытке разработать что-то подобное".

Euronews: "Резолюция также призывает использовать замороженные российские активы в помощь Украине. Как это будет выглядеть на практике?"

Влад Георге: "Все решения, которые мы принимаем, должны основываться на законе, и мы разрабатываем соответствующее законодательство, чтобы задействовать российские активы, во-первых, для восстановления Украины (ее нужно начать восстанавливать до окончания войны, люди нуждаются в этом), а во-вторых, для того, чтобы вернуть то, что тратилось на поддержку из наших бюджетов".

Euronews: "Это очень интересный момент. Вы сказали, что мы должны уважать верховенство закона. Один из столпов западной цивилизации - уважение к частной собственности и к собственности общественной. Сегодня речь не идет об атаке на этот принцип?"

Сергей Лагодинский: "Мы оба - докладчики по вопросу об аресте активов, частной собственности олигархов и мафиози в Европейском Союзе, именно мы будем вести по этому проекту дебаты и переговоры в парламенте. Конфискация предполагает наличие лица, совершившего преступление, должна быть связь между ним, его активами и остальным.

На пути к цели мы ищем решения с опорой на принцип главенства закона. Что касается госактивов, то здесь еще много работы. Существует понятие иммунитета государственных активов, оно признано международным правом, но возможны исключения. Нам следует начать разговор с мировым сообществом на тему, может ли такое исключение применяться в данном случае".

Влад Георге: "Долгосрочная цель - в том, чтобы найти законные основания, как сказал Сергей, для перенаправления российских активов туда, где им следует быть, а именно - на восстановление Украины. Важно отметить, что у нас - 40 миллиардов евро частных активов и около 400 миллиардов государственных активов. Разрыв огромен".

Euronews: "Европарламент также призывает к принятию нового пакета санкций против России. Что он должен включать? По-вашему, сейчас подходящее время для его введения?"

Влад Георге: "Да, я думаю, что сегодня самое подходящее время. И на мой взгляд, это - отличный пример для всех диктаторов. То, что мы сделали сегодня, проголосовав за признание России государством-террористом - пример для всех диктаторов, подобных Путину. Подумайте дважды, если вы собираетесь поступить как он. В мире ведь есть и другие диктаторы, которые хотели бы развязать что-то подобное.

То, что мы сделали сегодня, проголосовав за признание России государством-террористом - пример для всех диктаторов, подобных Путину. Подумайте дважды, если собираетесь поступить как он! В мире ведь есть и другие диктаторы, которые хотели бы развязать что-то подобное.
Влад Георге, депутат Европарламента.

Поэтому, да, мы должны вводить больше санкций, нам следует рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть и газ, что очень важно, с одной стороны, в качестве дополнительной меры против России, а с другой, важно для жизни европейцев. Владимир Путин ведет войну цен на энергоносители, и мы должны на это реагировать".

Euronews: "Как Евросоюз может сохранить поддержку проводимой им политики в отношении Украины?"

Сергей Лагодинский: "Сегодня все основано на взаимной поддержке между странами-членами. Мы не сможем выдержать эту зиму, оказывая социальную и финансовую помощь, в которой так нуждаются люди, если государства-члены не станут помогать друг другу. И именно поэтому я думаю, Евросоюзу, не избежать нового общего займа, нужного для создания фонда солидарности, из которого страны-члены поучат помощь. Евросоюз - не национальное государство, мы не распределяем субсидии непосредственно между гражданами. Но я считаю, что социальная поддержка населения и экономическая поддержка предприятий должны стать приоритетом этой зимы.

Это важно, но, честно говоря, наши тяготы (а я их признаю) не сравнимы с тяготами украинцев, которых прямо сейчас убивают, пытают и насилуют. Нам нужно осознать привилегированность мира в момент, когда наши соседи подвергаются нападениям".

Влад Георге: "Я продолжу ответ Сергея. Мир бесценен, невозможно назначить за него цену. Это необходимо для всех людей. Мы, европейцы, живем в мире. И сегодня осознаем, что должны больше ценить его, ведь близ наших границ идет война.

Разумеется, следует делать больше для европейских граждан. Убежден, что люди будут и впредь демонстрировать 100% солидарность с украинцами. Напомню, что первыми на войну отреагировали европейские граждане, а не европейские государства!

Мы как союз сильны благодаря связям между нашими государствами. Это наша сила, наша солидарность, единство. Без этой связи мы просто проиграем Путину".