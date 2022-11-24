ЕС: не менее 238 000 человек умерли от загрязнения воздуха в 2020 году

Атмосферное загрязнение микрочастицами стало причиной 238.000 преждевременных смертей в странах ЕС в 2020 году. О этом говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), опубликованном в 24 ноября. Причём за последний год число смертей ешё немного увеличилось из-за смертности от коронавируса.

"Повышенная концентрация микрочастиц, которая превышает рекомендованные нормы ВОЗ, стала причиной 238 тысяч преждевременных смертей" по всему Евросоюзу, говорится в последнем докладе ЕАОС. Это немного больше, чем в 2019 году, когда микрочастицы, проникающие глубоко в легкие, стали причиной преждевременной смерти около 231 тысячи человек.

Рост смертности контрастирует с постоянной тенденцией на её снижение последние 20 лет: в период с 2005 по 2020 год общее снижение составило 45%, хотя цифра остается "значительной", отмечается в исследовании.

Этот рост можно объяснить, в частности, тем, что Ковид сильнее ударил по тем, у кого есть сопутствующие заболевания, связанные с загрязнением воздуха (болезни легких, рак или диабет 2 типа).

Кроме того, "если сравнивать 2020 год с 2019 годом, то число преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха, увеличилось для микрочастиц PM2.5, но уменьшилось для диоксида азота NO2 и для озона O3", говорится в исследовании ЕАОС.

Для частиц озона (O3), в основном от дорожного движения и промышленной деятельности, тенденция в 2020 году была отрицательной: немногим более 24.000 смертей, т.е. снижение на 3% за год.

Что касается диоксида азота (NO2), газа, производимого в основном транспортными средствами и тепловыми электростанциями, то было зарегистрировано более 49.000 преждевременных смертей, то есть на 22% меньше, чем годом ранее, что частично можно объяснить сокращением дорожного движения во время пандемии коронавируса.

Базирующееся в Копенгагене агентство не суммирует итоговые данные, поскольку, по его словам, это привело бы к двойному учету.

Согласно годовому отчету, ЕАОС считает, что ЕС находится на пути к достижению своей цели по снижению преждевременной смертности более чем на 50% к 2030 году по сравнению с 2005 годом.

В начале 1990-х годов мелкие частицы стали причиной почти одного миллиона преждевременных смертей в 27 странах ЕС. В 2005 году преждевременная смерть постигла 431.000 человек.

Загрязнение воздуха остаётся важнейшей экологической угрозой для здоровья европейцев.