Два взрыва в Иерусалиме считают скоординированной атакой

Один человек погиб и по меньшей мере 14 пострадали в результате двух взрывов в Иерусалиме.

Первый произошел в час пик рядом с остановкой "Центральный автобусных вокзал" на окраине города. В полиции полагают, что там взорвалась бомба, оставленная в сумке рядом с автобусом.

Второй взрыв прогремел в районе Рамот.

В полиции считают, что это были скоординированные атаки.

Взрывы произошли на фоне высокой напряженности между Израилем и Палестиной после серии рейдов за Западном берегу в ответ на смертоносные нападения на израильтян.

Итамар Бен-Гвир, экстремистский законодатель, который намерен стать министром безопасности при Нетаньяху, сказал, что нападение дало ему импульс занять более жесткую позицию в отношении палестинских нападавших.