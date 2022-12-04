Нижневартовск: взрыв газа в пятиэтажке

Шесть человек погибли в результате взрыва в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, есть раненые и пропавшие без вести.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. Из-за этого обрушилась часть перекрытий и фасада здания. Пострадали 15 квартир. Несколько человек оказались под завалами.

Власти Югры сообщили о госпитализации четырёх жильцов дома с ожогами и сотрясением мозга, трое из них – в тяжёлом состоянии.

Более 50 человек находятся в пунктах временного размещения на базе местных школ.

ТАСС сообщает, что дом не был газифицирован, сотрудники экстренных служб обнаружили фрагменты баллона.