500 мигрантов спасены у берегов Крита

У берегов Крита спасены около 500 мигрантов. С вечера понедельника старое промысловое судно, следовавшее из Ливии, дрейфовало в 30 километрах от греческого порта Палеохора. Попутные суда и силы береговой охраны, получившие сигнал бедствия, не сразу смогли к нему приблизиться из-за плохих погодных условий.

Во вторник беженцы всё же смогли причалить в порту. По информации государственного телерадиовещателя ERT, на судне находились в основном граждане Египта и Сирии. Первыми на берег сошли около сотни детей.

Вот что сообщил глава муниципалитета Канданос-Селино Антониос Перракис: "Судно было битком набито людьми, не было даже одного квадратного метра на человека. Из-за шторма они не могли пришвартоваться, пришлось отбуксировать их в порт. Мигрантов разместят на пароме "Самария", предоставленном одной из судоходных компаний".

Местные власти предложили еду и воду. В среду ожидается прибытие гуманитарной помощи по линии ООН. Афины уже обратились в Брюссель с просьбой задействовать механизмы европейской солидарности и распределить прибывших в другие страны.

Как сообщают греческие источники, из-за усиленного патрулирования агентства Frontex в Эгейском море, мигранты всё чаще выбирают более длинный и опасный маршрут к югу от Крита.

С начала ноября в Эгейском море погибли более 20 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести.