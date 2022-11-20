Казахстан: на досрочных выборах побеждает Токаев

Cогласно предварительным данным ЦИК Казахстана, на досрочных выборах лидирует действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, он набирает более 81% голосов

Графу "против всех" отметили 5,8% избирателей.

Кандидат от партии "Ауыл" ("Село") Жигули Дайрабаев получил поддержку более 3% избирателей, остальные четыре кандидата — около 2%

Явка составила 69,44%. Но в Алма-Ате на участки не пришли свыше 70% обладающих правом голоса.

Комментируя результаты выборов, Касым-Жомарт Токаев заявил, что народ выразил по отношению к нему убедительное доверие, и это, по его словам, является самой главной ценностью.

По мнению аналитиков, Токаев созвал досрочные выборы, чтобы укрепить свою власть до появления реальных политических противников или роста в стране протестных настроений.

После кровавых январских беспорядков в стране Токаев объявил о проведении реформ, в том числе это конституционная поправка, ограничивающая полномочия президента одним семилетним сроком.