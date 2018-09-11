Бывший президент Бразилии, осуждённый по делу о коррупции, Лула да Силва окончательно отказался от выдвижения на пост главы государства в пользу своего соратника по партии Фернанду Аддада. Как сообщают в «Партии трудящихся», да Силва, которого называли наиболее популярным политиком в стране, сам решил прекратить борьбу.
Лула выбыл: теперь официально
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Лула выбыл: теперь официально
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Экс-мэр Сан-Паулу Аддад выдвигался как вице-президент, его называли наиболее вероятным преемником да Силвы, когда бывшего президента отстранил от выборов Высший избирательный суд. Это решение объясняли тем, что политик приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинению в организации коррупционной схемы. Да Силва настаивает на своей невиновности и называет себя жертвой заговора правых сил.