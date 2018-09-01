Бразилия: Лулу да Силву не допустили до выборов

Высший избирательный суд Бразилии запретил бывшему президенту Луису Инасио Луле да Силве участвовать в выборах в этом году. Отказ в регистрации кандидатом на пост главы государства, как отмечает ТАСС, ещё может быть обжалован, однако до завершения разбирательств Луле да Силве запрещено вести агитацию в телеэфире. Основанием для отстранения от выборов стало дело о коррупции, по которому политик приговорён к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы. Он был признан виновным в организации схемы распределения между избранными строительными компаниями выгодных подрядов на крупные проекты государственной корпорации Petrobras. Сам да Силва все обвинения отвергает.