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Бразилия

Бразилия: Лулу да Силву не допустили до выборов

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Бразилия: Лулу да Силву не допустили до выборов

Акция сторонников Лулы да Силвы
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Reuters
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Высший избирательный суд Бразилии запретил бывшему президенту Луису Инасио Луле да Силве участвовать в выборах в этом году. Отказ в регистрации кандидатом на пост главы государства, как отмечает ТАСС, ещё может быть обжалован, однако до завершения разбирательств Луле да Силве запрещено вести агитацию в телеэфире. Основанием для отстранения от выборов стало дело о коррупции, по которому политик приговорён к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы. Он был признан виновным в организации схемы распределения между избранными строительными компаниями выгодных подрядов на крупные проекты государственной корпорации Petrobras. Сам да Силва все обвинения отвергает.

Согласно соцопросам бывший президент мог бы стать главным претендентом на победу на выборах. Вместе с ним в качестве вице-президента «Партия трудящихся» выдвигает экс-мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада, который может стать основным кандидатом в случае окончательного отказа в регистрации да Силвы. Президентские, парламентские и губернаторские выборы в Бразилии назначены на 7 октября, а избирательная кампания официально стартовала две недели назад.