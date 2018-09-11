Скандальное поражение Серены Уильямс

Поражение Cерены Уильямс в финале Открытого чемпионата США по теннису обрастает скандалами. Шквал критики вызвала карикатура австралийского автора Марка Найта: легенда тенниса показана в образе капризной маленькой девочки, а судья просит соперницу позволить Уильямс победить, при этом соперница на рисунке — светлокожая блондинка, но в действительности это не так.

Марк Найт говорит: "Когда я рисовал эту карикатуру, то я не задумывался о расовой политике в Америке. Я всего лишь увидел в состоянии гнева ракетку номер один мира, одну из самых лучших теннисисток, вызывающую мое восхищение, которую я рисовал уже много раз. Я даже подумал, что неплохо получилось, и отправил работу на публикацию. Я не ожидал, что мою карикатуру воспримут в качестве символа расизма и гендерной политики в Америке".

Так, известная писательница Джоан Роулинг заявила, что художник свел к стереотипам достижения двух великих спортсменок.

Между тем теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей Серены Уильямс до тех пор, пока она не извинится перед судьей Карлосом Рамосом за долгий спор на корте.

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили отметил: "В теннисе нужно принять однозначное решение о праве общения с тренером. Будем ли мы разрешать тренерам выходить на корт? Или нет? Как это будет происходить? Нужно наконец упорядочить все эти моменты. Как только это произойдет, подобных скандалов в финале не будет".

На этом фоне теннисист Новак Джокович поддержал Серену Уильямс: "С моей точки зрения, судье не следовало доводить Серену до предела, особенно в финале турнира "Большого шлема". Возможно, это изменило ход матча. Думаю. что это было необязательно. Мы все испытываем эмоции, особенно когда сражаемся за титул".

Международная федерация тенниса в этом конфликте заняла позицию судьи.