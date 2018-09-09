Неумение проигрывать или проявление сексизма? Финал Открытого чемпионата США по теннису-2018 завершился скандалом. Серена Уильямс, уступившая трофей японке Наоми Осаке, обвинила судью матча и организаторов US Open в предвзятом отношении к теннисисткам.
Сексизм в теннисе?
Сексизм в теннисе?
По ходу встречи португальский арбитр Карлос Рамос трижды наказал американку - сначала предупреждением за подсказки тренера, затем штрафным очком за разбитую в гневе ракетку и, наконец, штрафным геймом за оскорбления в адрес судьи.
По ходу встречи португальский арбитр Карлос Рамос трижды наказал американку - сначала предупреждением за подсказки тренера, затем штрафным очком за разбитую в гневе ракетку и, наконец, штрафным геймом за оскорбления в адрес судьи.
"Если женщина реагирует эмоционально, это называют истерикой, и наказывают ее . Когда так ведет себя мужчина, говорят, что он резко реагирует. И это не имеет для него никаких последствий", - написала в своём микроблоге Билли Джин Кинг.
Энди Роддик назвал судейство в субботнем матче "худшим из тех, что он когда-либо видел". Джеймс Блэйк признался, что "говорил вещи и похуже", за которые получал лишь "предупреждение в мягкой форме".
Но вступились за 36-летнюю американку далеко не все. Пользователи соцсетей и ряд спор тивных комментаторов упрекнули теннисистку в неумении проигрывать сильному сопернику :
Счёт поединка с японкой - 6-2, 6-4 - можно считать разгромным для 23-кратной победительницы турниров серии "Большого шлема".