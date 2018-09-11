Ципрас об опасности национализма

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас полагает, что Европа столкнется с экзистенциальным кризисом из-за национализма, если не признает свои ошибки в решении вопросов финансового и миграционного кризисов. В интервью телеканалу euronews он отметил, что Европа опоздала с принятием эффективных мер, что привело к росту популярности крайне правых