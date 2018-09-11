Премьер-министр Греции Алексис Ципрас полагает, что Европа столкнется с экзистенциальным кризисом из-за национализма, если не признает свои ошибки в решении вопросов финансового и миграционного кризисов. В интервью телеканалу euronews он отметил, что Европа опоздала с принятием эффективных мер, что привело к росту популярности крайне правых
Ципрас об опасности национализма
Ципрас об опасности национализма
Алексис Ципрас: "Нам по-прежнему не хватает демократии из-за фискального фетишизма неолиберального экономического подхода к разрешению кризиса, в связи с чем Европейский Союз перестал был привлекательным для граждан, а популярность крайне правых возросла".
Ципрас заявил, что не согласен с действиями Италии в отношении проблемы беженцев. По его словам, поведение итальянских властей также демонстрирует внутренние противоречия, существующие в рядах крайне правых сил Европы.
Алексис Ципрас: "В позиции правительства Италии есть противоречия: с одной стороны, оно отказывается принимать на своей территории лодки с мигрантам, с другой стороны, когда лодки оказываются в территориальных водах Италии, оно просит соседние страны принять людей".
Алексис Ципрас выступил в Европейском парламенте впервые с 2015 года. По его словам, народ Греции доказал , что существует способ выхода из кризиса без уничтожения социального государства.