Усиление националистов в Европе — это следствие провалов политики Европейского союза. С такими обвинениями в Европарламенте выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Агрессия, страх и нетерпимость, по его словам, распространяются из-за навязываемых Брюсселем программ жёсткой экономии, в то время как другие страны могут нарушать договорённости и решения Евросоюза:
Ципрас: ЕС провоцирует рост национализма
Ципрас: ЕС провоцирует рост национализма
«Европа стала более технократичной, более сосредоточенной на национальных государствах. Ключевые решения принимались за закрытыми дверьми, на встречах неофициальных групп, о них не отчитывались перед европейскими гражданами, эти вопросы обсуждали без их участия. У нас были технократические институты, такие как "Тройка", которая имела все возможности для безотчётного экономического господства».
Ципрас обвинил высшие органы Евросоюза в неспособности наладить взаимодействие стран и обеспечить безопасность перед лицом терроризма:
«С этой трибуны я хочу предупредить вас. Если Евросоюз не даст демократические и эффективные ответы на текущие вызовы, это неизбежно приведёт к триумфу шовинизма и возрождению межнациональной вражды. Европа в этом случае превратится в расколотый континент, утратит единство, лишится внутренних взаимосвязей, потеряет международное значение и останется без перспектив».
Ранее европейские кредиторы объявили о завершении программы экономической помощи Греции. Ципрас назвал это началом эры возрождения страны, которая, по его словам, наконец, сможет самостоятельно определять своё будущее, исходя из принципов демократии, равенства и социальной справедливости.