Ципрас: ЕС провоцирует рост национализма

Усиление националистов в Европе — это следствие провалов политики Европейского союза. С такими обвинениями в Европарламенте выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Агрессия, страх и нетерпимость, по его словам, распространяются из-за навязываемых Брюсселем программ жёсткой экономии, в то время как другие страны могут нарушать договорённости и решения Евросоюза: