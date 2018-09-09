Продолжит ли Швеция традиционный политический курс или сделает крен вправо? В стране проходят парламентские выборы. К урнам для голосования приглашены 7,5 миллионов избирателей.
Швеция: судьбоносные выборы
Швеция: судьбоносные выборы
В числе исполнивших свой гражданский долг - премьер-министр Стефан Лёвен, лидер правящей партии социал-демократов, которые рискуют показать худший результат в своей истории. Часть их мандатов в риксдаге намерены заполучить националисты. Партия "Шведские демократы", которую возглавляет Йимми Окессон, ратует за выход из Евросоюза, выдворение тысяч мигрантов из страны и закрытие внешних границ.
По прогнозам, ставка на рост популистских настроений шведов, поможет ультраправым по итогам выборов стать третьей политической силой в стране, заручившись поддержкой 20% избирателей.
Немногим больше прочат социал-демократам и консерваторам (из Умеренной коалиционной партии) - около 40% на двоих. Так или иначе, ни одно из политических объединений не получит необходимого для формирования правительства числа голосов, утверждают аналитики. И далее Швецию ожидает долгий и сложный период коалиционных переговоров.