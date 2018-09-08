В иракской провинции Басра вводится комендантский час. Ограничительные меры бессрочные, для усиления безопасности на юг Ирака отправлены подразделения армейского спецназа.
В Басре вводится комендантский час
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В Басре вводится комендантский час
С начала недели в Басре не прекращались массовые акции протеста и беспорядки. Жители портового города и всей провинции выступали против ухудшающихся условий жизни: дефицита воды и продуктов, массовых отравлений и нехватки электроэнергии. По данным врачей, столкновения унесли жизни более чем десятка человек.
В Басре были сожжены городской совет и офисы многих партий. Гнев манифестантов перекинулся на шиитские организации, в том числе военизированные; по этой причине было подожжено и консульство Ирана. Протестующие пытались прорваться и к представительству США, но их оттеснила охрана.