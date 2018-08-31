В Басре опасаются вспышки холеры

В иракской провинции Басра день ото дня усугубляется кризис, связанный с нехваткой и качеством питьевой воды. Есть опасения вспышки эпидемии холеры. С 12 августа в местные больницы с признаками отравления загрязненной водопроводной водой обратились более 17 тысяч человек. У пациентов наблюдается тошнота, рвота, кишечные колики и диарея. По словам Риада Абдель Амира, главы департамента здравоохранения Басры, большинство случаев зафиксировано в районах, где "в питьевой воде низкий уровень содержания хлора и повышенный уровень соли":