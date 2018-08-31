В иракской провинции Басра день ото дня усугубляется кризис, связанный с нехваткой и качеством питьевой воды. Есть опасения вспышки эпидемии холеры. С 12 августа в местные больницы с признаками отравления загрязненной водопроводной водой обратились более 17 тысяч человек. У пациентов наблюдается тошнота, рвота, кишечные колики и диарея. По словам Риада Абдель Амира, главы департамента здравоохранения Басры, большинство случаев зафиксировано в районах, где "в питьевой воде низкий уровень содержания хлора и повышенный уровень соли":
В Басре опасаются вспышки холеры
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В Басре опасаются вспышки холеры
"Идеальные условия для распространения холеры - соленая вода, низкая концентрация в ней хлора и низкая температура. К концу сентября или в октябре, когда температура в провинции опустится ниже сорока градусов, может возникнуть опасность эпидемии заболевания".
Ранее губернатор Басры Асаад аль-Идани заявил, что власти обязали зарубежные нефтяные компании, работающие на месторождениях в провинции, принять участие в урегулировании водного кризиса. Речь идет о помощи с опреснением и фильтрацией воды для местных жителей. На восстановление системы водопровода Басры правительство обещало выделить порядка 17 миллионов долларов.