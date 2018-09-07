Швеция: исторический выбор

Швеция - накануне всеобщих выборов, которые могут в корне изменить политический ландшафт страны. На втором месте по популярности - националисты: их партия Шведские демократы имеют все шансы увеличить число своих депутатов в риксдаге в полтора раза. А вот позиции "зелёных" ослабли. Всё это может привести к формированию новых межпартийных коалиций вместо ныне правящего красно-зелёного альянса, образованного Социал-демократической, Экологической и Левой партиями.