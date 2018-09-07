Хемниц раскалывает правительство ФРГ

Антимигрантские выступления не прекращаются в немецком Хемнице две недели спустя после убийства 35-летнего местного жителя, в котором обвиняются выходцы из Сирии и Ирака. В пятницу по призыву ультраправого движения "За Хемниц" на улицы вышли около 2 тысяч человек, скандируя "Это наш город!" и "Народ - это мы".

"У нас нет проблем с иностранцами, если они интегрируются в общество, если они работают или хотят работать, и если они не навязывают нам свою культуру, вот в чём вопрос. А люди боятся, потому что ситуация с безопасностью всё ухудшается", - говорит один из протестующих.

Альтернативную демонстрацию организовала инициативная группа "Хемниц свободный от нацистов". В ней приняли участи более 500 жителей города, выступающих против ксенофобии и расизма.

"Думаю, что события в Хемнице показывают: наша демократия находится в опасности, и наше центральное правительство должно со всей ясностью продемонстрировать, что так не может больше продолжаться!"

Масла в огонь подлило высказывание президента Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена, которые в интервью газете "Билд" выразил сомнения в достоверности информация о травле ультраправыми иностранцев в Хемнице.

Это вызвало возмущение многих немецких политиков. Лидер социал-демократов Андреа Налес заявила:

"Прежде чем делать публично такие заявления, господин Маассен должен представить доказательства. Его прямая обязанность - разоблачать и выявлять противников конституции. А его высказывания идут вразрез в этим, если он немедленно не докажет обратное".

О травле иностранцев в Хемнице говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель. Пресс-служба правительства настаивает на том, что видеокадры с нападениями на иностранцев - неопровержимое доказательство экстремистских настроений протестующих в Хемнице. Тогда как глава МВД Хорст Зеехофер призвал изучить сначала все имеющиеся факты, прежде чем выдвигать обвинения в нацизме.