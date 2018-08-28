Берлин осуждает беспорядки в Хемнице

Руководители Германии осуждают беспорядки в Хемнице — где накануне около шести тысяч человек устроили акцию протеста после убийства местного жителя. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал недопустимой ситуацию, когда гибель человека используют в чьих-то корыстных целях.

Сами манифестанты радикалами себя не считают:

«Я — не сброд, я не хочу, чтобы меня называли сбродом только из-за того, что я здесь».

«Тут проблемы каждую ночь, постоянные сборища. Я не говорю, что все они иностранцы, провокаций хватит уже. Но в городе невозможно находиться, всё время опасаешься, что с тобой может что-то произойти».

Параллельно проходила и акция противников экстремизма, собравшая около полутора тысяч человек, в том числе участников левых движений:

«Мы тоже здесь, и нам не нравятся те люди, которые сваливают всё и всех в одну кучу, выступая против иностранцев. Хемниц должен быть толерантным городом».

В субботу в Хемнице получил смертельные ножевые ранения местный житель; по подозрению в убийстве арестованы двое молодых мужчин — мигрантов из Ирака и Сирии. Трагедия спровоцировала массовые акции протеста и беспорядки. В результате были госпитализированы несколько человек. По данным СМИ, среди пострадавших есть гражданин России.