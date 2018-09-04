Колин Каперник стал лицом Nike

Игрок в американский футбол получил известность, когда в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения американского гимна, демонстративно преклонил колено: таким образом Каперник выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

Многие игроки поддержали его, но одновременно это привело к скандалам, недовольству патриотически настроенных болельщиков и президента Дональда Трампа и, как следствие, к падению доходов лиги. В соответствии с новым соглашением, Колин Каперник станет лицом новой крупной рекламной кампании Nike, посвященной 30-летию слогана «Just Do It». При этом соглашение с брендом у него существует еще с 2011.

Но уже сейчас в Twitter начали набирать популярность хештеги #BoycottNike и #JustBurnIt, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они рвут или сжигают продукцию компании.