Третейский судья, который разбирает иск игрока в американский футбол Колина Каперника к Национальной футбольной лиге, дал зелёный свет началу слушаний.
Иск Каперника к НФЛ будет рассмотрен
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Иск Каперника к НФЛ будет рассмотрен
Каперник обвиняет лигу в организации сговора команд с целью блокирования его найма. НФЛ добивалась от судьи отклонения иска, но он счёл, что основания для подозрений в сговоре существуют.
Колин Каперник получил известность своими протестами против дискриминации “цветных” жителей США – сначала он сидел во время исполнения национального гимна, а затем вставал на одно колено. Его примеру последовали многие другие игроки в американский футбол. Президент Дональд Трамп критиковал такое поведение спортсменов как проявление неуважения к американскому гимну.