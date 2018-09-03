Тереза Мэй меж двух огней

"Белым флагом" капитуляции назвал Борис Джонсон план, который намерено продвигать правительство Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем. В преддверии первой после летних каникул сессии парламента экс-глава британского МИДа и горячий сторонник жёсткого "брексита" выступил с авторской статьёй в газете "Телеграф".

"Боюсь, победа Евросоюза будет неизбежной, а Великобритания останется ни с чем", - заявил Джонсон, выразив возмущение согласием Лондона выплатить 40 млрд евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Брюсселем в обмен на незначительные, по его мнению, уступки. Своё несогласие с планом выразили уже и 20 парламентариев-тори.

"Дорожная карта", согласованная в Чекерсе - загородной резиденции британского премьера, предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования, за что получит право на неограниченную торговлю на европейском едином рынке.

Тереза Мэй оказалась между двух огней. План, столь жёстко критикуемый евроскептиками у неё на родине, считает неприемлемым и главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье. Он отвергает возможность сохранения права на неограниченную торговлю британскими товарами на европейском едином рынке, если Лондон выйдет из Таможенного Союза. Барнье же настаивает на том, что без Таможенного союза барьеры для торговли товарами и услугами неизбежны.

Сама Мэй ранее заявила, что не поддастся давлению и не станет пересматривать параметры развода с Брюсселем. но растущее противостояние в рядах её собственной партии грозит сорвать переговоры, которые планируется возобновить на саммите лидеров ЕС 18 октября.