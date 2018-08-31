Дети в 600 детских садов Китая познакомились в этом году с новым воспитателем. Он всего 60 сантиметров ростом, у него круглая белая голова и сенсорный экран вместо лица.
В Китае учителей начали заменять на роботов
В Китае учителей начали заменять на роботов
Нового работника образовательной сферы зовут Кико (Keeko), он умный робот, задача которого увлечь подрастающее поколение учебой.
Он рассказывает детям интересные истории и сказки, предлагает упражнения и задачки разной степени сложности. Если ребенок дал правильный ответ, на сенсорном экране робота начинают мигать красные сердечки. Помимо прочего, он ведет непрерывную запись видео и отвечает на вопросы.
"Больше всего мне нравится в этих роботах то, что они эмоционально стабильнее, чем люди," - поделилась впечатлениями одна из преподавательниц детского сада, которая уже работала с Кико, передает AFP.
Робот стоит 10 тысяч юаней (около 100 тысяч рублей) - это средняя месячная зарплата китайского учителя.
Производитель роботов Кико надеется продавать свою продукцию в других азиатских странах.
Китай - страна роботов
По данным Международной федерации робототехники, Китай уже занимает первое место в мире по использованию роботов.
Помимо того, что на заводах страны трудятся 340 тысяч андроидов, они также доставляют покупки, сопровождают пожилых людей на улице, диагностируют болезни или дают справки.
Власти Китая активно инвестируют в искусственный интеллект и даже создали программу "Сделано в Китае 2025", которая направлена на развитие высоких технологий.