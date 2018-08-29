Пенсионная реформа: реакция москвичей

Пока политологи и эксперты анализируют выступление Владимира Путина о некоторых послаблениях в пенсионной реформе, свои "за" и "против" высказывают москвичи.

Ольга Кузнецова, предприниматель, 56 лет

"Даже три года, что скостили, это хорошо. Хотя я бы оставила 55 лет. Здоровье у всех разное и подходить, как мне кажется, нужно индивидуально"

Сергей Суперенко, рабочий, 36 лет

"Целая банда миллионеров в Госдуме решает за нас, как нам – нищим – прожить? Это разные доходы, они вообще, как мне кажется, на другой планете живут"

Анастасия Власова, учитель, 24 года

"Я считаю, что пенсионная реформа неизбежна, пенсионный возраст должен повышаться, потому что количество населения у нас уменьшается, а кто-то должен поддерживать государство. Но та пенсия, на которую живут нынешние пенсионеры, конечно же не рентабельна, её нужно увеличивать"

Егор, предприниматель, 28 лет

"Вы рассчитываете на пенсию в нашей стране? Я – нет. Мне кажется, у нас сейчас есть все возможности, чтобы зарабатывать и не рассчитывать на это (прим. – на пенсию)"