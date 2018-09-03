На "России-1" вышла еженедельная авторская программа о Путине

В течение часа ведущий и гости передачи хвалили президента за лидерские качества, энергичность, заботу и внимание к нуждам россиян.

О рабочем графике и личных качествах Путина

Передача вышла на телеканале в прайм-тайм, в ней подробно говорилось о том, чем занимался президент на прошлой неделе: от посещения центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи, записи обращения о смягчении пенсионной реформы до короткого отдыха в Туве.

"Президент России не первый год работает президентом. Можно было бы и расслабиться. Но нет, каждую неделю жесткий график," - рассказал журналист кремлевского пула, который путешествовал с президентом, отметив, что несмотря на загруженность, Путин всегда общается с людьми, чтобы "лучше чувствовать и понимать", что их волнует.

"У президента не забалуешь", - подвел итог Соловьев.

Тему сложного графика ведущий также обсудил и с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, который назвал новую передачу "интересной попыткой" показать работу главы государства.

Песков подробно рассказал о том, как Путин принимал решение обратиться к россиянам с предложением смягчить пенсионную реформу, подчеркнув, что президент сам работал над текстом и правил его до последнего момента.

Соловьев не обошел и тему личных качеств главы государства: "Видно, как Путин любит детей. У него какое-то очень человеческое, искреннее отношение к детям. Это нельзя подделать", - отметил он.

"Путин не только любит детей, он вообще любит людей. Он очень человечный человек", - ответил ему Песков.

О поездке в Туву

"Россия-1" подготовила сюжет об отдыхе Путина в Туве с эксклюзивными кадрами. На них президент в приподнятом настроении исследует красоты региона.

Соловьев и его собеседники сконцентрировались на том, насколько сложна такая прогулка для неподготовленного человека. Рассказывая о том, как Путин поддерживает себя в форме, Песков упомянул о том, что тот ежедневно проплывает километр. "Я так только могу пешком по дну", - ответил на это ведущий.

Соловьев также поинтересовался, не грозила ли Путину опасность, например, со стороны медведей. "Медведь, что, дурак? - пошутил Песков - он будет вести себя прилично если Путина увидит".

Падающие рейтинги

Передача "Москва. Кремль. Путин" будет выходить на телеканале каждую неделю. Эксперты считают, что с ее помощью власти надеются поднять популярность президента.

Падение рейтингов связывают с обсуждением пенсионной реформы, о которой власти объявили в июне в день открытия Чемпионата мира по футболу.

Опрос "Левады-центра" показал, что 89 процентов россиян не поддерживают изменения пенсионной реформы. По информации ВЦИОМ в июне уровень одобрения работы Путина упал на 14 пунктов — с 78% до 64%. В последний раз его рейтинг был таким низким в январе 2014 года.