Путин выступил за смягчение пенсионной реформы. Что конкретно имел в виду президент?

Президент России Владимир Путин выступил в среду 29 августа со специальным телеобращением , в котором он объявил о смягчении пенсионной реформы.

Увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. В законопроекте, принятом Думой, предполагалось, что российская женщина будет выходить на пенсию в 63 года. "В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное, - сообщил Путин. - Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет". Президент отметил, что женщины не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, лежит "забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках".

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Предполагается, что женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше срока. При наличии четверых детей – на четыре года раньше. Женщины, у которых пять и более детей смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Льгота для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. "Человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, - привел Путин пример, - сможет сделать это уже в июле 2019 года".

Установление предпенсионного возраста за пять лет до выхода на пенсию. По словам главы государства, это защитит интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Помимо прочего, он предложил установить "административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста".

Сохранение льгот для некоторых категорий граждан. "Нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей", - прозвучало в послании. Помимо шахтеров и жителей села, льготы смогут сохранить чернобыльцы и коренные малочисленные народы Севера.

Увеличение максимального размера пособия по безработице до 11 280 рублей. В соответствии с этим предложением человек предпенсионного возраста, решивший уволиться, имеет право на получение пособия по безработице в течение одного года.

Досрочный выход на пенсию при стаже от 37 лет для женщин и от 42 — для мужчин. Сейчас страж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Реформа вызвала массовое недовольство и снизила рейтинг Путина

О пенсионной реформе было объявлено в июне в день начала Чемпионата Мира по футболу. Предлагалось постепенно повышать пенсионный возраст: у женщин он должен был достигнуть 63 лет к 2034 году, а у мужчин - 65 лет к 2028 году.

Реформа вызвала резкое негодование в обществе, несмотря на в целом приподнятые настроения, связанные с международным турниром.

Цифры ФОМа, опубликованные через неделю после появления новости, показали, что рейтинг Путина упал с 62 до 54%, а доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Количество россиян, одобряющих деятельность президента, уменьшилось с 75 до 68%.

На вопрос о том, связано ли телеобращение с результатами опросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил отрицательно. "Нет, это связано с важностью темы", — сказал он.

До телеобращения Путин высказался о законопроекте, рассматриваемом Думой, лишь единожды, когда публично заявлял о том, что ни один из предложенных вариантов реформы ему не нравится. В прошлом президент высказывался категорически против любых изменений в пенсионной системе.

По мнению экспертов, пенсионная реформа должна решить проблему старения населения и, как следствие, проблему дефицита Пенсионного фонда. На данный момент число людей старше 65 лет составляет 27% от людей трудоспособного возраста.