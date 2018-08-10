В Кремле всерьёз рассматривают возможность изъятия части доходов крупнейших компаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подлинность соответствующих документов, опубликованных в анонимном Телеграмм-канале «Незыгарь».
Кто оплатит "майские указы" Путина?
Кто оплатит "майские указы" Путина?
Речь идёт об обращении за подписью советника главы государства Андрея Белоусова, который предлагает помимо налогов собрать с крупнейших металлургических и химических компаний полтриллиона рублей, в том числе, ради выполнения так называемых «майских указов». На документе стоит резолюция президента «Согласен». По словам Пескова, это значит, что теперь идею должно проработать правительство.
Эти новости спровоцировали падение котировок акций металлургических гигантов, а представители компаний раскритиковали предложение Белоусова. Глава ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин в интервью газете «Ведомости» рассказал, что подобные решения ведут к росту неэффективности компаний, которые будут меньше заинтересованы в прибыли. В правительстве обещают выслушать и участь замечания бизнеса.