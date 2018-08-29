Россия: в Идлибе готовится провокация

Министерство обороны России обвинило организацию "Белые каски" в доставке большого груза отравляющих веществ в сирийский город Саракиб. Со ссылкой на независимые источники российские военные утверждают, что "Белые каски" доставили груз на склад вооружённой группировки "Ахрар Аш-Шам", после чего он был переправлен на юг провинции Идлиб.

Ранее минобороны РФ заявляло о подготовке исламистами, контролирующими Идлиб, при участии британской разведки постановочной химической атаки для провоцирования ракетно-воздушного удара со стороны США и союзников по наступающей сирийской армии.

Во вторник этот вопрос был вынесен на обсуждение Совета безопасности ООН, на котором постпред Великобритании при ООН Карен Пирс отвергла российские обвинения:

"У нас нет информации о поставках хлора. И самым вероятным объяснением того, что такая информация есть у российского министерства, является попытка подготовить почву и объяснение для будущей страшной атаки сирийской армии".

Постпред России Василий Небензя, в свою очередь, предостерег западные страны от нанесения нового удара по Сирии:

"Мы глубоко озабочены предупреждениями наших западных партнеров о возможном применении сирийским режимом – как они его называют – химического оружия. Мы рассматриваем эти заявления как приглашение вооруженным повстанческим группировкам инсценировать еще одну химическую атаку по аналогии с инцидентами в Восточной Гуте, в Думе, в апреле, а еще раньше в Хан-Шейхуне, в качестве предлога для нанесения ударов по Сирии".

Сирийская провинция Идлиб оказалась под контролем вооруженных антиправительственных группировок в 2015 г. В настоящее время 60% её территории, включая одноимённый город, контролирует объединение "Тахрир аш-Шам", в прошлом известное как "Фронт ан-Нусра", сирийское крыло "Аль-Каиды".

Россия и Сирия рассматривают "Тахрир аш-Шам" как международную террористическую организацию и планируют в ближайшее время перейти против нее в наступление, рассчитывая при этом мирно договориться с другими группировками, зависящими от Турции.

Лидер "Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джуляни призвал других джихадистов не идти на переговоры с сирийским правительством и не складывать оружие.