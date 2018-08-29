Террористов, укрепившихся в зоне деэскалации в районе Идлиба необходимо ликвидировать — с таким заявлением выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.
В Москве ранее неоднократно подчёркивали, что одна из главных задач в Сирии — размежевание непримиримых экстремистов от вооружённой оппозиции, готовой к переговорам:
«Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население и „подминать“ под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством. Со всех точек зрения этот „гнойник“ необходимо ликвидировать», — заявил министр.
Ранее минобороны России заявило, что контролирующие Идлиб исламисты готовят химическую атаку, в совершении которой собираются обвинить правительственные войска — чтобы дать повод США и союзникам нанести воздушные удары по стремительно наступающей сирийской армии. Более того, по данным российских военных, отравляющие вещества джихадистам привозят сотрудники организации «Белые каски».
На западе называют такие сообщения Москвы, наоборот, информационным прикрытием химической атаки со стороны правительственных войск.