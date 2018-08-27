Секреты горшочков с бараниной

Самый популярный и сытный азербайджанский суп- пити: его готовят по всей республике, но родиной рецепта считается древний город Шеки.

Основа этого наваристого блюда - баранина. Ее долго томят в глиняной посуде в компании с горохом, каштанами, картофелем, специями и бараньим жиром.От региона к региону, от села к селу каждая хозяйка добавит в горшочек что-то свое...