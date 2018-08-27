Секреты горшочков с бараниной

Самый популярный и сытный азербайджанский суп- пити: его готовят по всей республике, но родиной рецепта считается древний город Шеки.
Основа этого наваристого блюда - баранина. Ее долго томят в глиняной посуде в компании с горохом, каштанами, картофелем, специями и бараньим жиром.От региона к региону, от села к селу каждая хозяйка добавит в горшочек что-то свое...
Пити - настоящая визитная карточка древнего города Шеки, через который в своей время проходил Великий шелковый путь. И тогда и сегодня, наваристый суп с бараниной привлекал в Шеки любителей вкусной еды.
И вот пити на столе. Но трапеза еще не началась. Знатоки отольют в отдельную посуду бульон, нарежут лаваш, добавят специи и лишь потом постепенно добавят гущу.
Замир Салахов, ресторатор: "Пити - одно из самых древних блюд города Шеки. Его придумали местные крестьян, оно надолго дает чувство сытости. Сегодня абсолютно все любят этот суп".
Разомните вилкой содержимое вашего горшочка и наслаждайтесь.