Победят ли в Швеции популисты? Шведские выборы в вопросах и ответах

В начале сентября шведы выбирают новое правительство. Возможно, это станет одним из самых важных моментов в современной истории страны.

Мы отвечаем на основные вопросы.

Почему меня должны волновать выборы в Швеции?

Как и в других европейских странах, в Швеции растет влияние популистов, которые могут резко изменить политику страны после сентябрьских выборов.

Опросы показывают, что ультраправая партия Шведские демократы может набрать до 28,5% голосов, что может изменить отношения с Брюсселем и ослабить Европейский Союз.

Кроме того, впервые в истории Швеции, на политические решения может повлиять угроза изменения климата. Эксперты считают, что недавние лесные пожары подтолкнули политиков активнее заниматься вопросами экологии. Это значит, что может вырасти влияние "зеленых".

Кто ключевые фигуры выборов?

Социал-демократы: партия премьер-министра Стефана Лёвена и главный игрок левоцентристской коалиции Швеции. Социал-демократы уже около ста лет являются самой крупной партией страны.

Умеренная коалиционная партия: правоцентристское движение, выступающее за создание новых рабочих мест и понижение налогов. В 2006 партии им удалось на восемь лет отодвинуть Социал-демократов от власти.

Шведские демократы: популистская партия, лоббирующая анти-иммиграционную политику. Во главе партии находится одетый с иголочки Йимми Окессон, который на этих выборах показывает очень высокие результаты. Если ему удастся получить 25% голосов, он увеличит влиятельность партии вдвое.

Партия зеленых: впервые экологи пришли к власти, когда им удалось договориться с Социал-демократами четыре года назад и создать небольшую коалицию внутри правительства. Судьба партии на этих выборах находится в подвешенном состоянии: она может увеличить свое влияние из-за повестки, связанной с изменением климата, или пострадать из-за недостатка политического опыта.

Другие партии: в стране существует либеральная и просельскохозяйственная Партия центра, выступающая за выход из ЕС бывшая коммунистическая Левая партия. А также: Христианские демократы, Феминистская инициатива и неонацистское Северное движение сопротивления.

Что говорят опросы общественного мнения?

Опросы, проведенные этим летом показывают, что правящая Социал-демократическая партия набирает 21% голосов, что на 10% меньше, чем на прошлых выборах в 2014 году. Это также самый худший результат партии за более, чем сто лет.

"Швеция и другие скандинавские страны ассоциируются с социальной демократией, - говорит шведский политолог, профессор Гётеборгского университета Патрик Оберг. - Но кажется, что этот период подходит к концу. Мы становимся страной, как любая другая. Возможно, сейчас рушится бастион социальной демократии".

Если левоцентристы действительно потеряют свои позиции, в выигрыше скорее всего окажутся ультраправые Шведские демократы, которые более, чем удвоили свою популярность с начала миграционного кризиса в Европе.

Почему Швеция склоняется в сторону ультраправых?

В стране относительно низкая безработица, благосостояние каждого отдельного человека выше, чем в среднем по ЕС, Швеция входит в десятку самых счастливых стран мира. Тем не менее, в стране растет популярность националистов.

"Люди голосуют за Шведских демократов только по одной причине - иммиграция", - объясняет Оберг.

"В обществе растет недовольство тем, что политики не отвечают тем высоким ожиданиям, которые на них возлагаются, - добавляет политолог Уппсальского университета Сверкер Густавсон. - Очень важно, что люди не чувствуют, что они находятся в родной культурной среде и сомневаются, что страна идет по верному пути. Это те же настроения, что и в случаях с британским "брекситом" или избранием Трампа в США".

Почему иммиграция настолько большая проблема?

Швеция - страна с населением 10 миллионов человек была оплотом европейского либерализма, как самая открытая для беженцев.

Но в 2015 году во время миграционного кризиса в Европе Швеция приняла рекордные 163 тысячи заявок на получение убежища и все изменилось. На границе поставили временные пункты контроля и ужесточили правила въезда в страну.

По мнению Оберга, этих мер было недостаточно для того, чтобы вернуть доверие правящим Социал-демократам, действующим в коалиции с Зеленой партией.

"В течение очень долгого времени они говорили, что иммиграция - это не проблема, вы расисты. Об этом не надо говорить, - объясняет эксперт. - Теперь вдруг они говорят, что они были не правы".

Есть ли связь между иммиграцией и ростом преступности?

Швеция серьезно подходит к интеграции приезжих, но статистика говорит о том, что этих усилий может быть недостаточно. По официальной статистике, в прошлом году уровень безработицы среди шведов, рожденных в стране, составил 4,4%, в то время, как среди натурализованных шведов эта цифра была 15,3%

В дополнение, число убитых в перестрелках в стране сильно возросло за последние несколько лет, достигнув одиннадцатилетнего пика в 2017 году, когда были убиты 43 человека.

Доказательств того, что ухудшение криминальной обстановки связано с приезжими, нет. Но официально признано, что организованная преступность в основном развита в пригородах больших городов, где проживают мигранты.

Также в этих районах за последние несколько месяцев участились случаи нападений с гранатами и поджогов автомобилей.

"В каком-то смысле связь между мигрантами и ростом преступности есть, потому что интеграция сложный процесс, - считает Густавссон. - Но не стоит преувеличивать. К тому же во время войны на Балканах в 90-е мы интегрировали большое число беженцев и был консенсус по поводу того, что интеграция прошла очень успешно".

Как исход выборов может повлиять на Евросоюз?

Шведские демократы хотят не только ужесточения миграционной политики, но и референдума по выходу страны из ЕС. Тем не менее, для того, чтобы получить союзников в виде Умеренной коалиционной партии, которая выступает в поддержку политики Брюсселя, им, возможно, придется отказаться от этой идеи.

"Пока опросы показывают, что общество склоняется скорее к тому, чтобы остаться в ЕС, - говорит Оберг. - Но какое-то время назад я даже не мог предположить, что Трамп выиграет американские выборы, и я не предполагал, что Шведские демократы наберут такую популярность".