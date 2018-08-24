Идлиб: «ситуация многослойная»

Размежевание в Идлибе — одна из ключевых задач урегулирования в Сирии. Об этом заявлено на встрече министров иностранных дел России и Турции в Москве. По словам Сергея Лаврова, ситуация в зоне деэскалации непростая, поскольку там находится и гражданское население, и вооруженная оппозиция, заинтересованная в мирном урегулировании, и экстремисты, которые продолжают вылазки:
«Когда в Идлибе создавалась зона деэскалации, никто не предлагал использовать эту зону для того, чтобы террористы „Джебхат ан-Нусры“ прикрывались как живым щитом гражданским населением. Они не просто там отсиживаются, а постоянно осуществляют набеги, обстрелы позиций сирийской армии»
По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, размежевание и урегулирование в Идлибе необходимо проводить исключительно мирным путём.
В этом регионе находятся турецкие военные — после ряда операций против действовавших там курдских группировок. В рамках Астанинского процесса Анкара обеспечивает эту зону деэскалации.
При этом сирийские военные, добившиеся в последнее время серьёзных успехов в других районах страны, не скрывают, что одна из следующих главных целей — Идлиб. Это может привести к прямому столкновению сирийских и турецких военных в этом регионе. Ещё в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такая операция положит конец Астанинскому процессу и, фактически, сотрудничеству Турции с Россией в сирийском вопросе.