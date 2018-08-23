Террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала видео присяги лидеру этой организации четверых мальчиков, совершивших нападения в Чечне на сотрудников полиции. Видеозапись приписывают агентству, освещающему деятельность экстремистской организации.
Дети-террористы: присяга на верность ИГИЛ
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Дети-террористы: присяга на верность ИГИЛ
В минувший понедельник группа подростков предприняла попытку совершить резонансные теракты в Чеченской республике. Нападавших ликвидировали. Один из злоумышленников совершил самоподрыв. В городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС. Преступники оказались жителями Шалинского района республики. Самому старшему было 17 лет, а младшему всего 11. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подростки получили команду напасть на сотрудников полиции "из-за рубежа через соцсети".