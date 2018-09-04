Дело о похищенных младенцах

В Испании возобновилось судебное разбирательство по делу о торговле похищенными младенцами. На скамье подсудимых – бывший акушер-гинеколог Эдуардо Вело, которому сейчас 85 лет. Его обвиняют в том, что полвека назад он изъял новорождённую девочку у биологической матери и тайно передал другой женщине, выписав ей документы на ребёнка.

Подсудимый, которому грозит 11 лет тюрьмы, отрицает обвинения, но следствие располагает сделанной несколько лет назад записью французских журналистов, где он, как утверждается, признаётся в содеянном.

Говорит Инес Мадригал, та самая некогда похищенная: «Сегодня очень важный день. Надеемся, что судебное разбирательство скоро завершится, что свидетельства французских журналистов придадут нам необходимые силы, и мы увидим, действительно ли в этой стране осуществляется правосудие, и будет ли осуждён хотя бы один человек, вовлеченный в торговлю похищенными младенцами».

Активисты утверждают, что подобные преступления совершались по всей Испании на протяжении десятилетий. В тридцатые годы, после гражданской войны, диктатор Франко приказал отнимать новорождённых у семей республиканцев, чтобы те, когда вырастут, не разделяли их убеждений. Позднее практика распространилась на детей из бедных семей. С 1950-х годов на торговле детьми стали зарабатывать врачи, медсёстры, нянечки и священники, и так продолжалось до конца 1980-х. По некоторым оценкам, были изъяты около 300 000 детей. Сейчас многие из них отчаянно пытаются разыскать своих настоящих родственников.