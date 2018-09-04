В Испании возобновилось судебное разбирательство по делу о торговле похищенными младенцами. На скамье подсудимых – бывший акушер-гинеколог Эдуардо Вело, которому сейчас 85 лет. Его обвиняют в том, что полвека назад он изъял новорождённую девочку у биологической матери и тайно передал другой женщине, выписав ей документы на ребёнка.
Дело о похищенных младенцах
Дело о похищенных младенцах
Подсудимый, которому грозит 11 лет тюрьмы, отрицает обвинения, но следствие располагает сделанной несколько лет назад записью французских журналистов, где он, как утверждается, признаётся в содеянном.
Говорит Инес Мадригал, та самая некогда похищенная: «Сегодня очень важный день. Надеемся, что судебное разбирательство скоро завершится, что свидетельства французских журналистов придадут нам необходимые силы, и мы увидим, действительно ли в этой стране осуществляется правосудие, и будет ли осуждён хотя бы один человек, вовлеченный в торговлю похищенными младенцами».
Активисты утверждают, что подобные преступления совершались по всей Испании на протяжении десятилетий. В тридцатые годы, после гражданской войны, диктатор Франко приказал отнимать новорождённых у семей республиканцев, чтобы те, когда вырастут, не разделяли их убеждений. Позднее практика распространилась на детей из бедных семей. С 1950-х годов на торговле детьми стали зарабатывать врачи, медсёстры, нянечки и священники, и так продолжалось до конца 1980-х. По некоторым оценкам, были изъяты около 300 000 детей. Сейчас многие из них отчаянно пытаются разыскать своих настоящих родственников.