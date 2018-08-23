Лидер ИГИЛ выходит на связь?

Проиграна битва, но не война: по данным информагентств, об этом напомнил своим сторонникам глава группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в аудиообращении, размещенном на информационных ресурсах ИГИЛ.

Почти в часовом выступлении он заявил в числе прочего, что "благословляет "отважных львов", сражающихся в немусульманском мире - в Канаде, Европе, других регионах". Он поблагодарил их "за хорошую работу, которой они поддерживают братьев-мусульман". В послании отмечается, что "сторонники халифата будут идти по стопам неверных, убивая их всевозможными способами".

СМИ уточняют, что доказательств того, что речь действительно была записана аль-Багдади, нет. К тому же ранее не раз сообщалось о его гибели.

Последнее приписываемое ему выступление было распространено в сентябре прошлого года после потери "игиловцами" большинства городов в Сирии и Ираке, включая столицу самопровозглашенного халифата в иракском Мосуле.