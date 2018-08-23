Число погибших увеличилось до двух в результате нападения злоумышленника с ножом в парижском пригороде Трапп, недалеко от Версаля. Один человек тяжело ранен.
Нападение под Парижем: есть погибшие
Нападение под Парижем: есть погибшие
Полиция застрелила преступника. "Операция полиции окончена, - сообщает источник в полиции. - Нападавший погиб". Глава МВД Жерар Коломб заявил, что у преступника были серьезные проблемы с психическим здоровьем.
Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение, сообщает Reuters, не предоставив при этом никаких доказательств. BFM TV утверждает, что мужчина с ножом кричал "Аллах акбар!", но полиция пока не подтвердила эту информацию. "Причина нападения и личность нападающего пока не установлены, мы пока это выясняем", - сообщил другой источник, как передает Reuters.
Жерар Коломб прибыл в отдел полиции Траппа для выяснения обстоятельств произошедшего. "Выражаю признательность нашим полицейским за хладнокровие и оперативность", - написал он в "Твиттере".
Трапп - неблагополучный небольшой город, расположенный в достаточно богатой области к западу от Парижа. Десятки радикально настроенных молодых людей из города, в котором проживают около 30 тысяч человек, отправились воевать в Сирию.