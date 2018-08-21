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Награда для Бекхэма

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Награда для Бекхэма

Награда для Бекхэма
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Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит специальную награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций за 2018 год. По словам главы УЕФА, "она вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества". "Бекхэм был выбран лауреатом этого года за его вклад в мировой футбол по окончании карьеры, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты. Неустанная деятельность английского спортсмена в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру. Бекхэм - настоящий футбольный идол своего поколения", - говорится в заявлении.

Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал Жак Делор, занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии.