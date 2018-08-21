Награда для Бекхэма

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит специальную награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций за 2018 год. По словам главы УЕФА, "она вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества". "Бекхэм был выбран лауреатом этого года за его вклад в мировой футбол по окончании карьеры, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты. Неустанная деятельность английского спортсмена в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру. Бекхэм - настоящий футбольный идол своего поколения", - говорится в заявлении.