ЧМ-2022 в Катаре: Португалия и Бразилия пробились в плей-офф

Сборная Португалии со счетом 2:0 обыграла команду Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Дубль оформил полузащитник Бруно Фернандеш. Португальцы одержали вторую победу на групповом этапе и вслед за Францией и Бразилией пробились в плей-офф.

Португалия возглавляет турнирную таблицу группу Н, на втором месте находится Гана, затем следуют Уругвай и Южная Корея.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, затем следуют команды Швейцарии , Камеруна и Сербии.

Из Дохи передает корреспондент Euronews Адель Халим:

"Девятый день чемпионата мира по футболу в Катаре. И для Бразилии он прошел под лозунгом: нет Неймара — нет проблем. Южноамериканцы одолели Швейцарию со счетом 1:0, чтобы закрепить за собой место в 16-м раунде. Казалось, что без бразильской суперзвезды швейцарцы смогли довести игру до ничьей. Но после нулевого первого тайма и отмены бразильского гола во втором, на 83-й минуте мяч в ворота швейцарцев забил полузащитник Каземиро.

А в группе G на стадионе Эль-Джануб состоялся еще один увлекательный матч — сербы сначала вели 3:1 в поединке с Камеруном, но затем камерунцы сравняли счет".