Вынужденный переезд. Пострадавшие от обрушения моста в Генуе начинают постепенно заселяться в новое жильё. Более шестисот человек были вынуждены покинуть свои дома по соображениям безопасности. Многие их них до сих пор жили во временных центрах. Эта пятиэтажка станет новым домом для нескольких семей.