Генуя: кто не платил

Итальянское правительство не станет дожидаться окончания расследования генуэзской трагедии, и в самое ближайшее время начнёт расторжение концессионного контракта с компанией «Автострады для Италии», которая отвечала за обслуживание рухнувшего моста.

Представители группы Atlantia, которой принадлежит 88% «Автострад», называют решение Рима преждевременным и настаивает на необходимости крупной компенсации в случае разрыва контракта. В то же время своих акционеров Atlantia призывает готовиться к неприятностям. К четвергу акции компании потеряли уже 24% стоимости — более 4,5 миллиардов евро.

Под управлением этой группы находятся более 3000 км итальянских дорог, на их содержание было потрачено более миллиарда евро за последние пять лет.

В то же время в Риме считают, что возможной причиной трагедии мог стать недостаток финансирования, в котором виноват не оператор, а Брюссель: в последние годы ЕС наложил на Италию бюджетные ограничения, которые коснулись и инфраструктуры: с 2008 по 2015 годы расходы на ремонт и обслуживание дорог упали на 58%. В результате не хватает и на ремонт старых дорог, не говоря уже о строительстве новых.

Еврокомиссия это отвергает. Там подчёркивают, что наоборот, именно на инфраструктуру ограничений нет: до 2020 года действует план инвестиций 2,5 миллиардов евро из европейских фондов; а в апреле этого года Еврокомиссия одобрила собственный итальянский план о выделении 8,5 бюджетных миллиардов на развитие дорог.