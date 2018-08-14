Кто ответит за обрушение моста?

Ответственность за обрушение моста в Генуе в министерстве транспорта Италии возлагают на компанию, которая занимается обслуживание этой трассы. Такими подозрениями с Euronews поделился глава ведомства Данило Тонинели:

«Моё министерство уже направило своих специалистов на место ЧП и сформировало специальную комиссию. Поисками виновных, если таковые будут, очевидно занимается Прокуратура, но если в этом деле появятся ответственные за произошедшее, то моё министерство и всё правительство выступит как одна из сторон разбирательства. Мы полагаем, что недопустимо повторение подобных событий в будущем. Глядя на всё это мы приходим к выводу, что уход за мостом не был налажен должным образом».

В компании «Автотрассы в Италии», которая занимается обслуживанием этой дороги, говорят, что за состояние моста постоянно следили. Впрочем, Данило Тонинели не считает, что это должно было бы предотвратить обрушение:

«Сейчас я особенно сожалению, что несмотря на высокий уровень развития технологий, на многих объектах, в том числе инфраструктурых, вроде этого моста в Генуе, нет никакого контроля за текущим обслуживанием, за структурными изменениями, который позволил бы не просто предсказывать, а предотвращать трагедии вроде этой».