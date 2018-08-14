Десятки погибших, оказавшиеся под обломками автомобили, утечка газа из поврежденного газопровода - место обрушения моста в Генуе выглядит как апокалиптический пейзаж.
Десятки погибших при обрушении моста в Генуе
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Десятки погибших при обрушении моста в Генуе
На месте происшествия работают спасатели и бригады кинологов, разбор завалов ведут до 40 человек. Нескольких пострадавших уже удалось вытащить из упавшего автомобиля, сообщил представитель пожарной службы Генуи.
На этот час известно, что автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился на железнодорожные пути и находившиеся под ним здания. По предварительным данным, у моста отсутствует пролет длиной до двухсот метров, его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.