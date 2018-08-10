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Северная Корея

Ким Чен Ын продемонстрировал свой летний гардероб

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Ким Чен Ын продемонстрировал свой летний гардероб

Ким Чен Ын продемонстрировал свой летний гардероб
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Центральное телеграфное агентство Северной Кореи
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Серевокорейский лидер появился на публике в широкополой шляпе и белой просторной футболке. Во время визита на фабрику обработки засоленных рыбных продуктов, Ким Чен Ын демонстрировал широкую улыбку и легкость.

ЦТАК

Температура в Северной Корее на этой неделе достигла 37.8 градусов.

ЦТАК

Летний гардероб главы Северной Кореи сильно отличается от его обычного черного костюма.

ЦТАК

По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын проинспектировал несколько продуктов фабрики, включая 30 разных видов консервированной рыбы.

ЦТАК

ЦТАК

По оценкам ООН 41% населения Северной Кореи страдает он недоедания.