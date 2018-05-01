На Корейском полуострове в демилитаризованной зоне начат демонтаж громкоговорителей, которые Южная и Северная Корея использовали для ведения психологической войны, встречно заглушая пропаганду.
Южная Корея перестанет глушить Северную
Южная Корея перестанет глушить Северную
Сообщается, что южнокорейские военные ликвидировали свыше десятка динамиков. Сеул подтвердил, что Северная Корея остановила агитацию и также приступила к демонтажу.
Договоренность о прекращении пропаганды была достигнута лидерами двух Корей на историческом саммите) 27 апреля - в рамках пакета мер, призванных улучшить отношения между Севером и Югом вплоть до мирного воссоединения. Тогда же стороны договорились о переводе Севера на единое время с Югом: единый часовой пояс будет установлен в субботу.