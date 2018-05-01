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Срочная новость

Южная Корея

Южная Корея перестанет глушить Северную

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Южная Корея перестанет глушить Северную

Южная Корея перестанет глушить Северную
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На Корейском полуострове в демилитаризованной зоне начат демонтаж громкоговорителей, которые Южная и Северная Корея использовали для ведения психологической войны, встречно заглушая пропаганду.

Сообщается, что южнокорейские военные ликвидировали свыше десятка динамиков. Сеул подтвердил, что Северная Корея остановила агитацию и также приступила к демонтажу.

Договоренность о прекращении пропаганды была достигнута лидерами двух Корей на историческом саммите) 27 апреля - в рамках пакета мер, призванных улучшить отношения между Севером и Югом вплоть до мирного воссоединения. Тогда же стороны договорились о переводе Севера на единое время с Югом: единый часовой пояс будет установлен в субботу.

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