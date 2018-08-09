Рубль поклонился санкциям

Новости о новых санкциях против России обернулись резким падением курса национальной валюты и котировок российских компаний. На Московской бирже стоимость доллара впервые с прошлой осени превысила 66 рублей, в обменных пунктах курс покупки валюты был выше, чем курс Центробанка.

Прохожие на улицах Москвы рассказывают, что это ожидаемое последствие санкций. Всегда в этой ситуации страдают простые люди, — объясняла Валерия. В то же время сообщений о панике и о чрезвычайно длинных очередях в пункты обмена валюты не поступало. Житель Москвы Геннадий говорит, что уже не опасается санкций, потому что рано или поздно и эти неприятности будут позади.

Самое резкое падение на Московской бирже в начале торгов показали акции «Аэрофлота»: на фоне сообщений о возможном ограничении полётов в США они подешевели на 12 процентов, но затем вернулись на прежний уровень.