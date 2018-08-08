США вводят новые санкции против России из-за Солсбери

Соединённые Штаты 22 августа вводят новые санкции против России в связи с обвинениями в причастности Москвы к применению химического оружия в британском Солсбери. В заявлении Госдепартамента сказано, что Россия нарушила свои обязательства по уничтожению и нераспространению химического и биологического оружия.