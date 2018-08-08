Соединённые Штаты 22 августа вводят новые санкции против России в связи с обвинениями в причастности Москвы к применению химического оружия в британском Солсбери. В заявлении Госдепартамента сказано, что Россия нарушила свои обязательства по уничтожению и нераспространению химического и биологического оружия.
США вводят новые санкции против России из-за Солсбери
США вводят новые санкции против России из-за Солсбери
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на улице Солсбери 6 августа. После госпитализации врачи выявили у них признаки отравления нервно-паралитическим веществом, впоследствии специализированная британская лаборатория идентифицировала это вещество как форму газа «Новичок», который, по некоторым данным, был разработан в СССР и состоял на вооружении советских войск. Это затем подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.
Отравление в Солсбери стало основанием для массовой высылки российских дипломатов из более 30 стран. Россия обвинения в причастности к нападению на Скрипалей отвергает.
30 июня в соседнем с Солсбери Эймсбери была госпитализирована пара с симптомами отравления «Новичком». Пострадавшая женщина скончалась в больнице. Её спутник после выздоровления рассказал, что нашёл на улице странный флакон, подумал, что это духи, и подарил его возлюбленной.