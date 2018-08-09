Пенсионная реформа: первому за 25 лет референдуму быть?

Повышать или не повышать пенсионный возраст? В России впервые за 25 лет может пройти референдум. Центральная избирательная комиссия одобрила предложенные тремя инициативными группами вопросы, которые могут быть вынесены на всеобщее голосование.

ЦИК утвердил следующие формулировки:

- Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся? ("Справедливая Россия")

- Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен? (КПРФ)

- Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен? (Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями)

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что "граждане имеют конституционное право высказать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране". Также глава Центризбиркома обратила внимание на то, что референдум в России может пройти впервые за 25 лет.

Борьба впереди

Инициаторам голосования теперь предстоит непростая работа. По закону участники этой "гонки" должны создать подгруппы не менее чем в половине регионов (то есть минимум в 43). После этого можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. Затем нужно собрать 2 миллиона подписей за 45 дней (не более 50 тысяч в каждом отдельном субъекте).

Если всеобщее голосование все-таки состоится, то это будет первый референдум, который пройдет по закону, принятому в 2005 году. Эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев считает, что предыдущий документ был более либеральным. "Там не было требований о 43 подгруппах, а сроки сбора подписей были больше".

Подводные камни

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина призналась, что простая математика не позволит всем кандидатам зарегистрировать свои группы в ЦИКе. Всё дело в том, что по закону "О референдуме" в одном субъекте Федерации нельзя создавать отделения разных групп, выставляющих на голосование совпадающие по смыслу вопросы.

Если сейчас организовать референдум не удастся, то следующий можно будет провести только через два года. При этом руководитель юридической службы московского горкома КПРФ Мухамед Биджев объясняет, что "в случае референдума по пенсиям два года истекут за год до окончания полномочий Госдумы, а затем запланированы президентские выборы. Это означает, что повторная инициатива по вопросам пенсионного возраста заблокирована на ближайшие 5–6 лет".

Каковы планы депутатов?

19 июля проект закона о пенсионной реформе успешно прошёл в Госдуме первое чтение, принять его депутаты собираются осенью. Если документ одобрят, то пенсионный возраст будет увеличен до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (до 2034 года). Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

Народ против

В конце июня "Левада-центр" решил выяснить, как россияне относятся к реформе. Как оказалось, против этой инициативы выступают 90% жителей страны. При этом резко негативное отношение высказали 70%. Поддерживают закон лишь 7-8% россиян.

Свое мнение выразил и президент Владимир Путин. Он заявил, что ему "не нравится никакой вариант, связанный с повышением возраста". Глава государства добавил, что и в правительстве мало людей, которые поддерживают этот закон.

В июле по стране прокатилась волна акций протеста. Тысячи людей выходили на улицы, чтобы выразить недовольство планами властей. Но в Госдуме тогда говорили, что такие выступления ничего не изменят, а повышение пенсионного возраста неизбежно. Спикер палаты Вячеслав Володин заявлял, что "на митингах такие вопросы не решишь".

На платформе change.org появилось несколько петиций против реформы. Большинство из них собрало от нескольких десятков до нескольких тысяч подписей. Но две петиции получили широкую поддержку со стороны россиян. Под одной из них – созданной общественно-политическим движением "Новая Россия" - подписались более 775 тысяч человек. Еще одна петиция (ее автором стала жительница Петербурга Юлия Белавина) поддержали около 456 тысяч человек.