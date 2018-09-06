Высокие протестные настроения могут повлиять на ход выборов в России

В воскресенье 9 сентября в России состоятся региональные выборы разного уровня. Несмотря на то, что эксперты прогнозируют низкую явку и предсказуемые результаты, euronews объясняет, почему нельзя списывать эти выборы со счетов.

Что такое Единый день голосования?

В это воскресенье россияне смогут проголосовать сразу за главу и правительство своего региона, а также за депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам.

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Прямые выборы губернаторов состоятся в 22-х субъектах федерации, непрямые — еще в четырех. В 16-ти регионах выберут депутатов законодательных собраний, в 12-ти — городских дум.

Чем эти выборы отличаются от предыдущих?

В отличие от предыдущих лет эти выборы проходят в условиях масштабного недовольства россиян пенсионной реформой и экономической ситуацией в стране, и, как следствие, низких рейтингов правящей партии и даже президента Владимира Путина.

По результатам опросов Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), в августе рейтинг "Единой России" упал до десятилетнего минимума. Тогда за партию проголосовали бы всего 33% россиян. "Левада-центр" сообщает, что 66% респондентов не одобряют деятельность правительства.

"Единую Россию люди считают ответственной за эту реформу, — объясняет независимый политолог Мария Липман. — Рейтинг партии упал, и именно эти депутаты, которые голосовали за принятие пенсионной реформы, должны участвовать сейчас в выборах".

В связи с этим, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, выборы могут дать "неожиданные, но не всегда позитивные результаты".

"Последние три-четыре года после ситуации с Крымом мы видим, как экономика тормозится, цены растут, а доходы не растут или падают, м добавляет он. — Тем не менее, люди считают, что Путин проводит правильную политику, но мы живем хуже. По их мнению, ошибки или злоупотребления допускаются правительством, региональным правительством или олигархами".

Несмотря на все еще очень высокую поддержку, Путин тоже потерял несколько пунктов рейтинга. В июне по информации ФОМ он упал до 54% и достиг самого низкого показателя с 2013 года.

Несмотря на то, что президентская популярность напрямую не связана с региональными выборами, эксперты считают, что она имеет ключевое значение.

"Режим в России опирается на личность Путина, так как большинство признает, что ему нет альтернативы, — считает Липман. — Если его рейтинг продолжит падать, это может повлиять на взаимоотношение между различными группировками, в чьих руках сосредоточено много власти".

Как протестные настроения повлияют на выборы?

Опросы общественного мнения предсказывают низкую явку, что в целом для выборов такого уровня не новость. Но в этом году нежелание идти на избирательные участки будет чаще мотивироваться молчаливым протестом против действий властей в целом и пенсионной реформы в частности.

Но на исход выборов это не повлияет. По мнению Орешкина, власти уже давно используют стратегию низкой явки в своих интересах. Это объясняется тем, что в условиях протестных настроений высокая явка увеличивает шансы оппозиции на успех: "У людей накипело и они голосуют за оппозицию, — объясняет он. — Для власти гораздо лучше, когда люди с такими настроениями не ходят на выборы. А ходят пенсионеры и бюджетники — управляемый электорат".

"Низкая явка и слабый интерес к выборам — это та цена, которую власти страны готовы платить, чтобы не было неприятных неожиданностей, — подтверждает Липман. — Хотя уже в 2014 году и особенно сейчас выборы устроены таким образом, чтобы никаких неожиданностей и так не было: кандидаты, которые неугодны Кремлю, были отсечены от выборов на ранних этапах".

Выйдут ли россияне на масштабные митинги в Единый день голосования?

Сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали несогласных с изменениями пенсионной системы на несогласованный митинг в день голосования.

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Несмотря на то, что опросы показывают, что подавляющее большинство россиян готовы протестовать против пенсионной реформы, эксперты считают, что реальное число людей, которые примут участие в митингах, будет значительно меньше.

"Это парадоксальная вещь, – считает Орешкин, – все недовольны, но объединяющей фигуры, которая бы виделась, как борец с пенсионной реформой, нет. Если митинг организуют коммунисты, то антикоммунисты на него не пойдут. А на митинг Навального не пойдут патриоты".

"В несанкционированных митингах люди неохотно участвуют, – добавляет Липман, – так как опасаются неприятностей с полицией. К тому же сейчас сторонники Навального – это люди очень молодые и тема пенсий для них неактуальна".

В начале сентября уже прошли митинги КПРФ, которые, по оценкам полиции, собрали до семи тысяч человек.