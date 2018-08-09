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Республика Беларусь

ЕС призвал освободить задержанных белорусских журналистов

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ЕС призвал освободить задержанных белорусских журналистов

ЕС призвал освободить задержанных белорусских журналистов
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Обыски и задержания белорусских журналистов противоречат заявленной политике демократиизации Республики Беларусь, а также её международным обязательствам. Об этом Euronews заявили в офисе Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини.

«Нас проинформировали об обысках и задержаниях журналистов (...) в ряде независимых СМИ в Беларуси, - говорится в сообщении. - Фундаментальные права, в том числе свобода выражения и свобода СМИ, должны соблюдаться», - заявили в ведомстве.

«ЕС заинтересован в стабильном, демократическом и процветающем будущем Беларуси. Мы продолжим работу со всеми заинтересованными сторонами. Постоянная поддержка независимых СМИ останется приоритетом», - заявили представители Могерини.

В среду офис портала TUT.BY, где ранее прошли обыски и задержания журналистов, посетили глава представительства ЕС в РБ Андреа Викторин, а также послы Великобритании, Литвы и Швеции.