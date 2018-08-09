ЕС призвал освободить задержанных белорусских журналистов

Обыски и задержания белорусских журналистов противоречат заявленной политике демократиизации Республики Беларусь, а также её международным обязательствам. Об этом Euronews заявили в офисе Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини.

«Нас проинформировали об обысках и задержаниях журналистов (...) в ряде независимых СМИ в Беларуси, - говорится в сообщении. - Фундаментальные права, в том числе свобода выражения и свобода СМИ, должны соблюдаться», - заявили в ведомстве.