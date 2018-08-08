"Дело БелТА": задержания журналистов в Минске

Обыски и задержание белорусских журналистов продолжаются. Накануне в офисах независимого портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН прошли рейды. По меньшей мере три человека были задержаны. Против них заведено уголовное дело за "несанкционированный доступ к информации госагентства БелТА".

"Я думаю, что это очередная волна репрессий на независимые СМИ. Запад успокоился на счёт Беларуси, и, видимо, власть решила, что можно эти СМИ прижать, используя повод для этого. Мы расцениваем это как давление на независимые СМИ. Адвокаты с ними встречались, допросы ведутся в их присутствии, но с них была взята подписка о неразглашении, поэтому мы мало чего знаем", - говорит основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер.

На момент выхода материала Euronews не смог получить комментарии от гендиректора БелТА Ирины Акулович: в белорусском агентстве сослались на ее занятость.

В свою очередь Европейский союз призвал освободить задержанных в Минске журналистов. Официальное представительство ЕС заявило, что данные действия "противоречат заявленной политике по демократизации и международным обещаниям" Республики Беларусь.

Аресты белорусских журналистов также осудили и правозащитники.

"Во-первых, мы были удивлены, что на основании таких обвинений к журналистам были применены столь жесткие меры. Это делается для запугивания ведущих СМИ в стране в контексте всё возрастающего давления на свободные голоса в Беларуси. Мы призываем власти успокоиться и позволить журналистам просто делать свою работу", - уверен Йоханн Бир, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ".

В рейтинге свободы СМИ "Репортёров без границ" Республика Беларусь занимает 155-е место из 180 стран.

Нормализация отношений под угрозой

Александр Лукашенко находится у власти почти 25 лет. После президентских выборов 2015 года ЕС снял санкции с белорусских чиновников и главы государства. Решающим фактором стало освобождение заключенных, которых международные правозащитные организации называли "политическими". Наблюдатели не исключают, что нынешняя кампания против журналистов негативно скажется на хрупком процессе нормализации отношений между Минском и Брюсселем.